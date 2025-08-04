В Тегеране убит Грибоедов

11 февраля 1829 года в Тегеране убит Грибоедов – русский посол и создатель великой комедии «Горе от ума». 37 русских упорно отбивались в посольстве от многотысячной разъяренной толпы персов. Посол лично убил 18 фанатиков.

Памятник А.С.Грибоедову на территории нашего посольства в Тегеране