Премьера фильма «Москва слезам не верит»

11 февраля 1980 года состоялась премьера фильма «Москва слезам не верит».

– А вы что, вместе с мамой работаете?

– Нет, работаем мы в разных местах, но жить, я надеюсь, будем вместе