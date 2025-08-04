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Премьера фильма «Москва слезам не верит»
11 февраля 1980 года состоялась премьера фильма «Москва слезам не верит».
– А вы что, вместе с мамой работаете?
– Нет, работаем мы в разных местах, но жить, я надеюсь, будем вместе
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Другие события в этот день
Родился Герой Советского Союза пионер Валя Котик
11 февраля 1930 года родился Герой Советского Союза пионер Валя Котик К началу войны Вале, который проживал в городке Шепетовка, едва исполнилось 11 лет. Попытка эвакуироваться не увенчалась успехом. Началась оккупация. Однако на новые немецкие порядки пионер ответил своим сопротивлением: расклеивал советские листовки и рисовал карикатуры на гитлеровцев. Вскоре Валя вместе со своим братом и друзьями начал помогать партизанам. В день своего рождения 11 февраля 1944 года мальчик узнал, что Красная армия освободила его родной город. На радостях он упросил взять его освобождать соседний Изяслав. Это и стало его последним боем. Он был смертельно ранен в живот. 17 февраля отважный герой скончался. Валя Котик посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.
11 февраля∙1930 год
Завершена Ровно-Луцкая наступательная операция
11 февраля 1944 года была завершена Ровно-Луцкая наступательная операция За 16 дней наступления советские войска существенно продвинулись на запад и создали условия для удара в тыл немецкой группы армий «Юг». На сложной местности эффективно использовались высокомобильные кавалерийские соединения, а также партизаны. Создавшееся положение было реализовано в ходе Проскуровско-Черновицкой и Львовско-Сандомирской операций. Впереди у советских фронтов были бои с выходом на государственную границу с Чехословакией и дальнейшее очищение Правобережной Украины от врага.
11 февраля∙1944 год
Начата работа над советским атомным проектом
11 февраля 1943 года начата работа над советским атомным проектом – Постановление ГКО «О мерах по успешному развитию работы по урану» (отв.: Молотов, Берия, Курчатов)
11 февраля∙1943 год
В Тегеране убит Грибоедов
11 февраля 1829 года в Тегеране убит Грибоедов – русский посол и создатель великой комедии «Горе от ума». 37 русских упорно отбивались в посольстве от многотысячной разъяренной толпы персов. Посол лично убил 18 фанатиков. Памятник А.С.Грибоедову на территории нашего посольства в Тегеране
11 февраля∙1829 год
Премьера фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит»
11 февраля 1980 года состоялась премьера фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» Сегодня сюжет этого фильма знает каждый россиянин. Кинолента, как и «Ирония судьбы…» Эльдара Рязанова, является непременным атрибутом новогодних праздников. Владимир Меньшов стремился к максимальной достоверности и глубине проработки каждого персонажа, а музыка Сергея Никитина и Владимира Трепетцова стала неотъемлемой частью успеха фильма. Премьера фильма состоялась в конце 1979 года в московском кинотеатре «Звездный», а в мировой прокат «Москва слезам не верит» вышел 11 февраля 1980 года. Успех фильма были ошеломляющим. Он завоевал множество наград, включая премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 1981 году.
11 февраля∙1980 год
Родился пионер-герой, юный партизан-разведчик, самый молодой Герой Советского Союза Валентин Котик
11 февраля 1930 года родился пионер-герой, юный партизан-разведчик, самый молодой Герой Советского Союза Валентин Котик. К 1943 году Котик стал настоящим партизаном. Наравне со всеми юный пионер участвовал в налётах на склады и на гарнизоны фашистов, брал «языков», участвовал в железнодорожных диверсиях. Именно он нашёл телефонный кабель, по которому осуществлялась связь со ставкой Гитлера в Варшаве. В день своего рождения 11 февраля 1944 года мальчик узнал, что Красная Армия освободила его родной город Шепетовку. На радостях он упросил взять его освобождать соседний Изяслав. Освобождение города стало его последним боем. Он был смертельно ранен в живот. 17 февраля отважный герой скончался.
11 февраля∙1930 год
Подписан декрет СНК и ВЦИК об организации Рабоче-Крестьянского Красного флота
11 февраля 1918 года был подписан декрет СНК и ВЦИК об организации Рабоче-Крестьянского Красного флота. Первая мировая война, революционные события 1917 года и последовавшая затем Гражданская война, с известным всем нам исходом, больно ударили и по Российскому Императорскому военно-морскому флоту. Перед советским командованием стояла задача формирования флота с нуля и полной перестройки всех связанных с ним учреждений. С 1925 по 1932 года руководством страны было выработано решение о преимущественно оборонительной доктрине действий советского флота в случае новой войны. Была принята новая грандиозная программа строительства судов. Развивалась почти исчезнувшая морская авиация. На начало Великой Отечественной войны Черноморский и Балтийский флоты оказались наиболее подготовленными к отражению первых немецких авиаударов, в полной мере без потери организации могли вести боевые действия.
11 февраля∙1918 год
Премьера фильма «Покровские ворота»
11 февраля 1983 года состоялась премьера фильма «Покровские ворота». – Высокие, высокие отношения… – Нормальные! Для духовных людей
11 февраля∙1983 год