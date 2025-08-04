Подписан декрет СНК и ВЦИК об организации Рабоче-Крестьянского Красного флота

11 февраля 1918 года был подписан декрет СНК и ВЦИК об организации Рабоче-Крестьянского Красного флота.

Первая мировая война, революционные события 1917 года и последовавшая затем Гражданская война, с известным всем нам исходом, больно ударили и по Российскому Императорскому военно-морскому флоту. Перед советским командованием стояла задача формирования флота с нуля и полной перестройки всех связанных с ним учреждений.

С 1925 по 1932 года руководством страны было выработано решение о преимущественно оборонительной доктрине действий советского флота в случае новой войны. Была принята новая грандиозная программа строительства судов. Развивалась почти исчезнувшая морская авиация. На начало Великой Отечественной войны Черноморский и Балтийский флоты оказались наиболее подготовленными к отражению первых немецких авиаударов, в полной мере без потери организации могли вести боевые действия.