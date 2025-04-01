Премьера фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит»

11 февраля 1980 года состоялась премьера фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит»

Сегодня сюжет этого фильма знает каждый россиянин. Кинолента, как и «Ирония судьбы…» Эльдара Рязанова, является непременным атрибутом новогодних праздников. Владимир Меньшов стремился к максимальной достоверности и глубине проработки каждого персонажа, а музыка Сергея Никитина и Владимира Трепетцова стала неотъемлемой частью успеха фильма.

Премьера фильма состоялась в конце 1979 года в московском кинотеатре «Звездный», а в мировой прокат «Москва слезам не верит» вышел 11 февраля 1980 года. Успех фильма были ошеломляющим. Он завоевал множество наград, включая премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 1981 году.