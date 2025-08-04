Родился пионер-герой, юный партизан-разведчик, самый молодой Герой Советского Союза Валентин Котик

11 февраля 1930 года родился пионер-герой, юный партизан-разведчик, самый молодой Герой Советского Союза Валентин Котик.

К 1943 году Котик стал настоящим партизаном. Наравне со всеми юный пионер участвовал в налётах на склады и на гарнизоны фашистов, брал «языков», участвовал в железнодорожных диверсиях. Именно он нашёл телефонный кабель, по которому осуществлялась связь со ставкой Гитлера в Варшаве.

В день своего рождения 11 февраля 1944 года мальчик узнал, что Красная Армия освободила его родной город Шепетовку. На радостях он упросил взять его освобождать соседний Изяслав. Освобождение города стало его последним боем. Он был смертельно ранен в живот. 17 февраля отважный герой скончался.