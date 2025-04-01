Родился Герой Советского Союза пионер Валя Котик

11 февраля 1930 года родился Герой Советского Союза пионер Валя Котик

К началу войны Вале, который проживал в городке Шепетовка, едва исполнилось 11 лет. Попытка эвакуироваться не увенчалась успехом. Началась оккупация. Однако на новые немецкие порядки пионер ответил своим сопротивлением: расклеивал советские листовки и рисовал карикатуры на гитлеровцев. Вскоре Валя вместе со своим братом и друзьями начал помогать партизанам.

В день своего рождения 11 февраля 1944 года мальчик узнал, что Красная армия освободила его родной город. На радостях он упросил взять его освобождать соседний Изяслав. Это и стало его последним боем. Он был смертельно ранен в живот. 17 февраля отважный герой скончался. Валя Котик посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.