День ракетных войск и артиллерии

19 ноября — День ракетных войск и артиллерии.

Именно 19 ноября 1942 года залпы тысяч артиллерийских орудий ознаменовали начало контрнаступления под Сталинградом, во многом определившим исход войны. Артиллерия считается одним из старейших родов войск в России. Первые сведения о русской артиллерии относятся к 1382 году, когда при защите Москвы от войск хана Тохтамыша москвичи использовали артиллерийские орудия.

Свою силу и высокие боевые качества русская артиллерия подтверждала во все времена, внося решающий вклад в достижение общей победы. Сегодня славные традиции своих предшественников достойно продолжает нынешнее поколение военнослужащих, а все ракетные соединения перевооружены на современные комплексы, не имеющие аналогов в мире.