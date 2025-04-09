Началось контрнаступление Красной армии под Сталинградом.

19 ноября 1942 года началось контрнаступление Красной армии под Сталинградом.

Немецкие войска, исчерпав свой наступательный потенциал, перешли к обороне на достигнутых рубежах. Контрнаступление Красной армии получило кодовое название «Уран». Сталинград стал символом стойкости, мужества и героизма советских людей в борьбе за свободу и независимость Родины.

В ходе операции советские войска окружили и уничтожили главные силы немецких армий. Всего за время Сталинградской битвы противник потерял около полутора миллиона человек. 22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону Сталинграда».