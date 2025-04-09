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Родился российский мореплаватель Иван Крузенштерн.
19 ноября 1770 года родился российский мореплаватель Иван Крузенштерн.
До того как отправиться в первую русскую кругосветку, Крузенштерн участвовал в морских сражениях, исследовал Бермудские острова, Бенгальский залив, искал оптимальный торговый путь для России в Ост-Индию. В 1802 году он был назначен руководителем ныне известной экспедиции.
Кругосветка продлилась три года и прошла через Атлантический, Тихий океаны, Камчатку, Сахалин. Все ее задачи были выполнены. Участников встретили с почетом. Сам Крузенштерн сразу приступил к подробному описанию плавания, систематизировал результаты исследований и наблюдений.
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Другие события в этот день
Началось контрнаступление Красной армии под Сталинградом.
19 ноября 1942 года началось контрнаступление Красной армии под Сталинградом. Немецкие войска, исчерпав свой наступательный потенциал, перешли к обороне на достигнутых рубежах. Контрнаступление Красной армии получило кодовое название «Уран». Сталинград стал символом стойкости, мужества и героизма советских людей в борьбе за свободу и независимость Родины. В ходе операции советские войска окружили и уничтожили главные силы немецких армий. Всего за время Сталинградской битвы противник потерял около полутора миллиона человек. 22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону Сталинграда».
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Совершил свой первый рейс из Ленинграда в Москву скоростной поезд ЭР-200.
19 ноября 1979 года совершил свой первый рейс из Ленинграда в Москву скоростной поезд ЭР-200. За три года до этого проводились испытания на Октябрьской дороге, а в 1977 состав, который производили на Рижском вагоностроительном заводе, был показан на выставке «Желдортранс-77». Во время первого рейса максимальная скорость ЭР-200 в пути составила 160 километров в час. В разработке и создании электропоезда участвовали коллективы более 50 научно-исследовательских институтов, проектных организаций и заводов. ЭР-200 стал первым советским скоростным электропоездом постоянного тока.
19 ноября∙1979 год
Пушкин закончил драму «Борис Годунов»
19 ноября 1825 Пушкин закончил драму «Борис Годунов». Написана во время ссылки в Михайловское под влиянием «Истории государства Российского» Карамзина. «Трагедия моя кончена; я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал, ай да Пушкин, ай да сукин сын!» (Пушкин – Вяземскому)
19 ноября∙1825 год
По приказу фельдмаршала Миниха арестован Бирон – регент императора Ивана Антоновича
По приказу фельдмаршала Миниха арестован Бирон – регент императора Ивана Антоновича.
19 ноября∙1740 год
Была создана Первая Конная армия — «Кузница советских полководцев».
19 ноября 1919 года была создана Первая Конная армия — «Кузница советских полководцев». Она не только внесла значительный вклад в победу Красной армии в Гражданской войне, но и послужила кузницей для руководящих кадров РККА. Среди них были двое из пяти первых советских маршалов — Семен Буденный и Климент Ворошилов. Маршалами стали вскоре конармейцы Семен Тимошенко и Григорий Кулик. В период между двумя мировыми войнами технологии шагнули далеко вперед, поэтому конные армии больше не создавались. Задачи, которые ранее решали буденновцы, в годы Второй мировой вошли в сферу ответственности танкистов. Стоит отметить, что опыт, приобретенный в рядах Первой конной армии, оказался бесценным даже с учетом использования новой техники.
19 ноября∙1919 год
День ракетных войск и артиллерии
19 ноября — День ракетных войск и артиллерии. Именно 19 ноября 1942 года залпы тысяч артиллерийских орудий ознаменовали начало контрнаступления под Сталинградом, во многом определившим исход войны. Артиллерия считается одним из старейших родов войск в России. Первые сведения о русской артиллерии относятся к 1382 году, когда при защите Москвы от войск хана Тохтамыша москвичи использовали артиллерийские орудия. Свою силу и высокие боевые качества русская артиллерия подтверждала во все времена, внося решающий вклад в достижение общей победы. Сегодня славные традиции своих предшественников достойно продолжает нынешнее поколение военнослужащих, а все ракетные соединения перевооружены на современные комплексы, не имеющие аналогов в мире.
19 ноября∙1942 год
В Петербурге произошло крупнейшее в истории города наводнение
В Петербурге произошло крупнейшее в истории города наводнение – максимальный уровень подъема воды достиг 421 см выше ординара. М.Марков. «Признательность к щедротам монарха потерпевших от наводнения 1824 г.»
19 ноября∙1824 год
Первая встреча Горбачева и Рейгана в Женеве
Первая встреча Горбачева и Рейгана в Женеве. Известна фраза раздраженного Горбачева: «Я не ученик, господин президент, а вы не учитель, за нами огромные миры»
19 ноября∙1985 год