Родился российский мореплаватель Иван Крузенштерн.

19 ноября 1770 года родился российский мореплаватель Иван Крузенштерн.

До того как отправиться в первую русскую кругосветку, Крузенштерн участвовал в морских сражениях, исследовал Бермудские острова, Бенгальский залив, искал оптимальный торговый путь для России в Ост-Индию. В 1802 году он был назначен руководителем ныне известной экспедиции.

Кругосветка продлилась три года и прошла через Атлантический, Тихий океаны, Камчатку, Сахалин. Все ее задачи были выполнены. Участников встретили с почетом. Сам Крузенштерн сразу приступил к подробному описанию плавания, систематизировал результаты исследований и наблюдений.