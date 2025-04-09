Была создана Первая Конная армия — «Кузница советских полководцев».

19 ноября 1919 года была создана Первая Конная армия — «Кузница советских полководцев».

Она не только внесла значительный вклад в победу Красной армии в Гражданской войне, но и послужила кузницей для руководящих кадров РККА. Среди них были двое из пяти первых советских маршалов — Семен Буденный и Климент Ворошилов. Маршалами стали вскоре конармейцы Семен Тимошенко и Григорий Кулик.

В период между двумя мировыми войнами технологии шагнули далеко вперед, поэтому конные армии больше не создавались. Задачи, которые ранее решали буденновцы, в годы Второй мировой вошли в сферу ответственности танкистов. Стоит отметить, что опыт, приобретенный в рядах Первой конной армии, оказался бесценным даже с учетом использования новой техники.