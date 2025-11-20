Пушкин закончил драму «Борис Годунов»

19 ноября 1825 Пушкин закончил драму «Борис Годунов». Написана во время ссылки в Михайловское под влиянием «Истории государства Российского» Карамзина. «Трагедия моя кончена; я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал, ай да Пушкин, ай да сукин сын!» (Пушкин – Вяземскому)