Совершил свой первый рейс из Ленинграда в Москву скоростной поезд ЭР-200.

19 ноября 1979 года совершил свой первый рейс из Ленинграда в Москву скоростной поезд ЭР-200.

За три года до этого проводились испытания на Октябрьской дороге, а в 1977 состав, который производили на Рижском вагоностроительном заводе, был показан на выставке «Желдортранс-77». Во время первого рейса максимальная скорость ЭР-200 в пути составила 160 километров в час.

В разработке и создании электропоезда участвовали коллективы более 50 научно-исследовательских институтов, проектных организаций и заводов. ЭР-200 стал первым советским скоростным электропоездом постоянного тока.