В Петербурге произошло крупнейшее в истории города наводнение

В Петербурге произошло крупнейшее в истории города наводнение – максимальный уровень подъема воды достиг 421 см выше ординара. М.Марков. «Признательность к щедротам монарха потерпевших от наводнения 1824 г.»