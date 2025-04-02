вышел первый номер «Пионерской правды»

6 марта 1925 года вышел первый номер «Пионерской правды»

Редакция нового детского издания начиналась буквально с двух стульев и пишущей машинки, которую подарила журналистам сестра Владимира Ленина — Мария Ульянова. Но уже к 1975 году тираж «Пионерской правды» вырос до 9 с половиной миллионов экземпляров.

В создании и развитии газеты принимали активное участие известные общественные деятели, писатели и поэты. Немало из них начинали печататься именно на литературных страницах «Пионерской правды».