В Москве вышел первый номер газеты «Пионерская правда»

6 марта 1925 года в Москве вышел первый номер газеты «Пионерская правда».

Одним из основателей детской газеты стала сестра Владимира Ленина — Мария Ульянова. В становлении помогали Надежда Крупская, Максим Горький, Владимир Маяковский, Аркадий Гайдар, Самуил Маршак и другие. «Пионерская правда» быстро обрела своего читателя и стала очень популярна в Советском Союзе, выходила с периодичностью два раза в неделю.

Со страниц издания детям и пионерам говорили о самом важном — о любви к Родине, образовании, отношении к товарищам, помощи младшим и пожилым, о дружбе детей всех национальностей, о спорте и активном образе жизни.