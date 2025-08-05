Родилась первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Владимировна Терешкова

6 марта 1937 года родилась первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Владимировна Терешкова.

С 1959 года Валентина занималась в аэроклубе Ярославля, увлеклась прыжками с парашютом. В 1962 году было принято решение об отправке на околоземную орбиту женщины, начался отбор в отряд космонавтов. Из множества претенденток-парашютисток было отобрано всего пять девушек. Одной из них стала Валентина Терешкова. В начале 1963 года состоялось окончательное назначение. Терешкова стала идеальным кандидатом.

Полёт первой женщины-космонавта состоялся 16 июня 1963 года на корабле «Восток-6», стартовавшем с Байконура. Чтобы не волновать своих близких, Терешкова сказала им, что отправляется на соревнования по парашютному спорту, те узнали правду только из радионовостей. Терешкова целых 19 лет была единственной женщиной, побывавшей за пределами Земли.