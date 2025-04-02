Император Петр III подписал манифест об упразднении Тайной канцелярии

6 марта 1762 года император Петр III подписал манифест об упразднении Тайной канцелярии

Когда в 1718 году Петр Великий пребывал в ожидании своего беглого сына, он повелел создать Тайную канцелярию розыскных дел с целью расследования дела царевича Алексея. Вскоре она превратилась в важнейший государственный орган, подконтрольный лично государю.

В том же 1762 году по указу императрицы Екатерины II была учреждена Тайная экспедиция при Сенате, которая заменила Тайную канцелярию. А уже после ликвидации Тайной экспедиции ее функции были возложены на 1-й и 5-й департаменты Сената.