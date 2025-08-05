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Впервые получены изображения ядра кометы
6 марта 1986 года впервые получены изображения ядра кометы – советская космическая станция «Вега-1» изучает комету Галлея
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Другие события в этот день
вышел первый номер «Пионерской правды»
6 марта 1925 года вышел первый номер «Пионерской правды» Редакция нового детского издания начиналась буквально с двух стульев и пишущей машинки, которую подарила журналистам сестра Владимира Ленина — Мария Ульянова. Но уже к 1975 году тираж «Пионерской правды» вырос до 9 с половиной миллионов экземпляров. В создании и развитии газеты принимали активное участие известные общественные деятели, писатели и поэты. Немало из них начинали печататься именно на литературных страницах «Пионерской правды».
6 марта∙1925 год
началась Балатонская оборонительная операция
6 марта 1945 года в ходе Великой Отечественной войны началась Балатонская оборонительная операция Сразу же после завершения зимней кампании нацистское руководство стало готовиться к продолжению сопротивления. Для проведения операции, которая получила кодовое наименование «Весеннее пробуждение», в Венгрию были стянуты лучшие танковые силы вермахта. Ставка приказала 3-му Украинскому фронту перейти к обороне. Ожесточенные бои в районе озера Балатон продолжались десять дней. 16 марта войска 2-го и 3-го Украинских фронтов перешли в масштабное наступление. В ходе операции гитлеровцы потеряли убитыми и пленными более 40 тысяч военнослужащих. Балатонская операция стала последней крупной оборонительной операцией Красной армии. После этого советские войска только наступали.
6 марта∙1945 год
Родилась первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Владимировна Терешкова
6 марта 1937 года родилась первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Владимировна Терешкова. С 1959 года Валентина занималась в аэроклубе Ярославля, увлеклась прыжками с парашютом. В 1962 году было принято решение об отправке на околоземную орбиту женщины, начался отбор в отряд космонавтов. Из множества претенденток-парашютисток было отобрано всего пять девушек. Одной из них стала Валентина Терешкова. В начале 1963 года состоялось окончательное назначение. Терешкова стала идеальным кандидатом. Полёт первой женщины-космонавта состоялся 16 июня 1963 года на корабле «Восток-6», стартовавшем с Байконура. Чтобы не волновать своих близких, Терешкова сказала им, что отправляется на соревнования по парашютному спорту, те узнали правду только из радионовостей. Терешкова целых 19 лет была единственной женщиной, побывавшей за пределами Земли.
6 марта∙1937 год
На заседании Русского химического общества зачитан доклад Менделеева «Соотношение свойств с атомным весом элементов»
6 марта 1869 года на заседании Русского химического общества зачитан доклад Менделеева «Соотношение свойств с атомным весом элементов» (сам Дмитрий Иванович не присутствовал, его неожиданно вызвали на химический завод). Впервые представлена таблица Менделеева
6 марта∙1869 год
Отстроены Азов и Таганрог
6 марта 1769 года отстроены Азов и Таганрог – возобновлены по итогам удачной войны России с Турцией. Поселенные в них, большей частью в наказание, казаки наряжались в солдаты и уже не считались казаками
6 марта∙1769 год
Родилась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова
6 марта 1937 года родилась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Навсегда первые!
6 марта∙1937 год
Император Петр III подписал манифест об упразднении Тайной канцелярии
6 марта 1762 года император Петр III подписал манифест об упразднении Тайной канцелярии Когда в 1718 году Петр Великий пребывал в ожидании своего беглого сына, он повелел создать Тайную канцелярию розыскных дел с целью расследования дела царевича Алексея. Вскоре она превратилась в важнейший государственный орган, подконтрольный лично государю. В том же 1762 году по указу императрицы Екатерины II была учреждена Тайная экспедиция при Сенате, которая заменила Тайную канцелярию. А уже после ликвидации Тайной экспедиции ее функции были возложены на 1-й и 5-й департаменты Сената.
6 марта∙1762 год
Коронация 13-летнего императора Петра II
6 марта 1728 года коронация 13-летнего императора Петра II. Первая в истории России императорская коронация по «установленному чину» – последнего Романова по прямой мужской линии
6 марта∙1728 год
В Москве вышел первый номер газеты «Пионерская правда»
6 марта 1925 года в Москве вышел первый номер газеты «Пионерская правда». Одним из основателей детской газеты стала сестра Владимира Ленина — Мария Ульянова. В становлении помогали Надежда Крупская, Максим Горький, Владимир Маяковский, Аркадий Гайдар, Самуил Маршак и другие. «Пионерская правда» быстро обрела своего читателя и стала очень популярна в Советском Союзе, выходила с периодичностью два раза в неделю. Со страниц издания детям и пионерам говорили о самом важном — о любви к Родине, образовании, отношении к товарищам, помощи младшим и пожилым, о дружбе детей всех национальностей, о спорте и активном образе жизни.
6 марта∙1925 год