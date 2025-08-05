На заседании Русского химического общества зачитан доклад Менделеева «Соотношение свойств с атомным весом элементов»

6 марта 1869 года на заседании Русского химического общества зачитан доклад Менделеева «Соотношение свойств с атомным весом элементов» (сам Дмитрий Иванович не присутствовал, его неожиданно вызвали на химический завод). Впервые представлена таблица Менделеева