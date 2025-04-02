началась Балатонская оборонительная операция

6 марта 1945 года в ходе Великой Отечественной войны началась Балатонская оборонительная операция

Сразу же после завершения зимней кампании нацистское руководство стало готовиться к продолжению сопротивления. Для проведения операции, которая получила кодовое наименование «Весеннее пробуждение», в Венгрию были стянуты лучшие танковые силы вермахта. Ставка приказала 3-му Украинскому фронту перейти к обороне.

Ожесточенные бои в районе озера Балатон продолжались десять дней. 16 марта войска 2-го и 3-го Украинских фронтов перешли в масштабное наступление. В ходе операции гитлеровцы потеряли убитыми и пленными более 40 тысяч военнослужащих. Балатонская операция стала последней крупной оборонительной операцией Красной армии. После этого советские войска только наступали.