Введен новый (2-й) университетский устав

7 августа 1835 года введен новый (2-й) университетский устав – Уваровский. Госконтроль за качеством образования.

«Начал, без коих Россия не может благоденствовать, усиливаться, жить – имеем мы три главных:

1) Православная Вера.

2) Самодержавие.

3) Народность».

Граф Уваров