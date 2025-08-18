День Спецсвязи ФСО

7 августа — День Спецсвязи ФСО

В этот день в 2004 году Федеральное агентство правительственной связи и информации (ФАПСИ) вошло в состав ФСО после реорганизации. В честь даты и был учрежден профессиональный праздник спецсвязистов.

История службы началась гораздо раньше. В 1928 году ОГПУ при СНК СССР была создана специальная система правительственной связи. Она получила условное название «правительственная ВЧ-связь».