Началось первое русское кругосветное плавание под руководством Ивана Крузенштерна

7 августа 1803 года началось первое русское кругосветное плавание под руководством Ивана Крузенштерна.

1. План экспедиции не получил одобрения Павла I. Император посчитал его невыгодным, из-за чего расстроенный Иван Крузенштерн почти полностью отошел от дел. Лишь в 1801 году новый император Александр I дал добро на подготовку к амбициозной экспедиции.

2. Корабли для первой отечественной кругосветки сначала планировали купить в Гамбурге, но подходящие суда нашлись только в Англии. Британские шлюпы «Леандр» и «Темза» были переименованы в «Надежду» и «Неву».

3. Участникам экспедиции приходилось сталкиваться с массой неудобств и опасностей. Они три раза в неделю ели одну солонину. Офицерские каюты были такими маленькими, что подходили лишь для сна. Чертежами и дневниками занимались в кают-компании, однако хорошего освещения там не было.

4. Волей случая в первой русской кругосветке оказался Федор Толстой-Американец, дядя прославленного писателя. За многочисленные эксцентричные выходки его высадили на Камчатке. Оттуда ему удалось добраться до острова Ситка, где он познакомился с аборигенами.

5. Ивану Крузенштерну и графу Николаю Резанову пришлось делить тесную каюту размером около 6 квадратных метров. Резанов часто подтрунивал над Крузенштерном, доходило до взаимных оскорблений, и, окончательно перессорившись, они общались лишь с помощью записок.