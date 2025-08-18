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Родился оружейный конструктор, Герой Социалистического Труда, лауреат двух Сталинских премий Борис Шпитальный
7 августа 1902 года родился оружейный конструктор, Герой Социалистического Труда, лауреат двух Сталинских премий Борис Шпитальный
В 1930 году Шпитальный разработал скорострельный авиационный пулемет. В работах также принимал участие другой оружейник — Иринарх Комарицкий. Через два года пулемет был принят на вооружение под названием ШКАС.
Помимо звания Героя Социалистического Труда и двух Сталинских премий I степени, Шпитальный успел получить два ордена Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден Кутузова I степени, орден Суворова II степени и несколько медалей.
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Другие события в этот день
Началось первое русское кругосветное плавание под руководством Ивана Крузенштерна
7 августа 1803 года началось первое русское кругосветное плавание под руководством Ивана Крузенштерна. 1. План экспедиции не получил одобрения Павла I. Император посчитал его невыгодным, из-за чего расстроенный Иван Крузенштерн почти полностью отошел от дел. Лишь в 1801 году новый император Александр I дал добро на подготовку к амбициозной экспедиции. 2. Корабли для первой отечественной кругосветки сначала планировали купить в Гамбурге, но подходящие суда нашлись только в Англии. Британские шлюпы «Леандр» и «Темза» были переименованы в «Надежду» и «Неву». 3. Участникам экспедиции приходилось сталкиваться с массой неудобств и опасностей. Они три раза в неделю ели одну солонину. Офицерские каюты были такими маленькими, что подходили лишь для сна. Чертежами и дневниками занимались в кают-компании, однако хорошего освещения там не было. 4. Волей случая в первой русской кругосветке оказался Федор Толстой-Американец, дядя прославленного писателя. За многочисленные эксцентричные выходки его высадили на Камчатке. Оттуда ему удалось добраться до острова Ситка, где он познакомился с аборигенами. 5. Ивану Крузенштерну и графу Николаю Резанову пришлось делить тесную каюту размером около 6 квадратных метров. Резанов часто подтрунивал над Крузенштерном, доходило до взаимных оскорблений, и, окончательно перессорившись, они общались лишь с помощью записок.
7 августа∙1803 год
День Спецсвязи ФСО
7 августа — День Спецсвязи ФСО В этот день в 2004 году Федеральное агентство правительственной связи и информации (ФАПСИ) вошло в состав ФСО после реорганизации. В честь даты и был учрежден профессиональный праздник спецсвязистов. История службы началась гораздо раньше. В 1928 году ОГПУ при СНК СССР была создана специальная система правительственной связи. Она получила условное название «правительственная ВЧ-связь».
7 августа∙2004 год
Летчик Виктор Талалихин впервые в Великой Отечественной войне совершил ночной воздушный таран
7 августа 1941 года летчик Виктор Талалихин впервые в Великой Отечественной войне совершил ночной воздушный таран. Выполняя боевое задание, Талалихин огнем повредил вражеский самолёт, но у него кончились боеприпасы. Тогда летчик принял решение протаранить воздушного врага. После столкновения раненному в руку Талалихину удалось воспользоваться парашютом и выжить. Советской авиации в начале Великой Отечественной войны приходилось труднее всего. Враг изо всех сил стремился пробиться к Москве и захватить ее, нанося серьёзный урон с неба. На фоне тяжелых боев за Москву подвиг Талалихина послужил вдохновением для многих защитников города.
7 августа∙1941 год
Состоялось открытие памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге
7 августа 1782 года состоялось открытие памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге Он был создан под руководством французского скульптора Этьена Фальконе. Вскоре «Медный всадник» стал одним из символов города, а сейчас является одним из самых известных произведений скульптурного классицизма. Название «Медный всадник» бронзовый памятник получил не сразу, а лишь после публикации поэтом Александром Пушкиным одноименного произведения. Произошло это аж в 1837 году.
7 августа∙1782 год
Русский флот одержал первую в своей истории морскую победу у мыса Гангут
7 августа 1714 года русский флот одержал первую в своей истории морскую победу у мыса Гангут. Балтийский флот под командованием Петра I нанес поражение сильнейшему на Балтике шведскому флоту. Стоит отметить, что в текущей редакции Федерального закона перевод даты со старого на новый стиль был осуществлён некорректно (9 августа), но скоро эта неточность будет исправлена. Спустя 6 лет после Гангутского сражения русские моряки одержали победу в битве при Гренгаме, которая окончательно склонила чашу весов на Балтике в пользу России. Во время Великой Отечественной войны прославились защитники советской военной базы на полуострове Ханко. Они достойно продолжили славные традиции своих предков, ведь Ханко — это ещё одно название полуострова Гангут.
7 августа∙1714 год
Введен новый (2-й) университетский устав
7 августа 1835 года введен новый (2-й) университетский устав – Уваровский. Госконтроль за качеством образования. «Начал, без коих Россия не может благоденствовать, усиливаться, жить – имеем мы три главных: 1) Православная Вера. 2) Самодержавие. 3) Народность». Граф Уваров
7 августа∙1835 год