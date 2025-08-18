Родился оружейный конструктор, Герой Социалистического Труда, лауреат двух Сталинских премий Борис Шпитальный

7 августа 1902 года родился оружейный конструктор, Герой Социалистического Труда, лауреат двух Сталинских премий Борис Шпитальный

В 1930 году Шпитальный разработал скорострельный авиационный пулемет. В работах также принимал участие другой оружейник — Иринарх Комарицкий. Через два года пулемет был принят на вооружение под названием ШКАС.

Помимо звания Героя Социалистического Труда и двух Сталинских премий I степени, Шпитальный успел получить два ордена Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден Кутузова I степени, орден Суворова II степени и несколько медалей.