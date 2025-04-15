Русский флот одержал первую в своей истории морскую победу у мыса Гангут

7 августа 1714 года русский флот одержал первую в своей истории морскую победу у мыса Гангут.

Балтийский флот под командованием Петра I нанес поражение сильнейшему на Балтике шведскому флоту. Стоит отметить, что в текущей редакции Федерального закона перевод даты со старого на новый стиль был осуществлён некорректно (9 августа), но скоро эта неточность будет исправлена.

Спустя 6 лет после Гангутского сражения русские моряки одержали победу в битве при Гренгаме, которая окончательно склонила чашу весов на Балтике в пользу России. Во время Великой Отечественной войны прославились защитники советской военной базы на полуострове Ханко. Они достойно продолжили славные традиции своих предков, ведь Ханко — это ещё одно название полуострова Гангут.