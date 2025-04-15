Летчик Виктор Талалихин впервые в Великой Отечественной войне совершил ночной воздушный таран

7 августа 1941 года летчик Виктор Талалихин впервые в Великой Отечественной войне совершил ночной воздушный таран.

Выполняя боевое задание, Талалихин огнем повредил вражеский самолёт, но у него кончились боеприпасы. Тогда летчик принял решение протаранить воздушного врага. После столкновения раненному в руку Талалихину удалось воспользоваться парашютом и выжить.

Советской авиации в начале Великой Отечественной войны приходилось труднее всего. Враг изо всех сил стремился пробиться к Москве и захватить ее, нанося серьёзный урон с неба. На фоне тяжелых боев за Москву подвиг Талалихина послужил вдохновением для многих защитников города.