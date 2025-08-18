Состоялось открытие памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге

7 августа 1782 года состоялось открытие памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге

Он был создан под руководством французского скульптора Этьена Фальконе. Вскоре «Медный всадник» стал одним из символов города, а сейчас является одним из самых известных произведений скульптурного классицизма.

Название «Медный всадник» бронзовый памятник получил не сразу, а лишь после публикации поэтом Александром Пушкиным одноименного произведения. Произошло это аж в 1837 году.