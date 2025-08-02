В СССР создан Центр подготовки космонавтов

11 января 1960 года в СССР был создан Центр подготовки космонавтов.

В этот день приказом главкома ВВС главного маршала авиации Константина Вершинина была организована специальная воинская часть 26266, задачей которой была подготовка космонавтов. Хотя формально работа по созданию структуры, которая занималась бы отбором и подготовкой будущих космонавтов, стартовала в самом начале 1959 года, когда на свет появилось совместное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О медицинском отборе кандидатов в космонавты».

После множественных отборов только 20 человек были включены в состав первого отряда космонавтов. Из них выбрали шестерых, которые составили группу подготовки к первому полету — Валентина Варламова, Юрия Гагарина, Анатолия Карташова, Андрияна Николаева, Павла Поповича и Германа Титова. Все шестеро в январе 1961 года сдали строгой комиссии теоретический и практический экзамены. По результатам этого испытания была установлена очередность отправки в космос, где первое место получил Гагарин.