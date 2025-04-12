В Ленинграде была показана премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта»

11 января 1940 года в Ленинграде была показана премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».

Спектакль состоялся на сцене Государственного театра оперы и балета им. Кирова. Главные партии исполнили Галина Уланова и Константин Сергеев. В Санкт-Петербурге на аллее героев Парка Победы установлен бронзовый бюст, запечатлевший Уланову в ее прославленной роли.

Написать балет по трагедии Уильяма Шекспира композитор задумал в начале 1930-х годов, вернувшись в Советский Союз после долгих заграничных гастролей. Работа была закончена в 1935 году.