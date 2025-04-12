СНК РСФСР принял декрет о введении продразверстки

11 января 1919 года СНК РСФСР принял декрет о введении продразверстки.

Она представляла собой систему заготовок сельскохозяйственных продуктов в период военного и экономического кризисов в стране, заключавшуюся в обязательной сдаче государству крестьянами излишков продуктов по твердым закупочным ценам. Отказаться от этого поставщик не мог.

Продразверстка привела к голоду в деревне еще большему, чем в городе. Однако методами агитации и силы большевикам удалось выполнить поставленную задачу — прокормить армию и рабочих во время Гражданской войны.