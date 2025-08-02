СНК РСФСР принял декрет о введении продразвёрстки

11 января 1919 года СНК РСФСР принял декрет о введении продразвёрстки.

Продразвёрстка 1919 года представляла собой систему заготовок сельскохозяйственных продуктов в период военного и экономического кризисов в стране, заключавшуюся в обязательной сдаче государству крестьянами излишков продуктов по твердым закупочным ценам. Отказаться от этого поставщик, то есть крестьянин, не мог.

Результатом продразвёрстки стал массовый голод, который ощущался в деревне даже больше, чем в городе. Страну захлестнули массовые крестьянские бунты. Самым крупным стало Западно-Сибирское восстание 1921–1922 годов, охватившее Тюменскую губернию, Омскую губернию, Челябинскую губернию, Екатеринбургскую губернию РСФСР, а также некоторые территории Киргизской АССР.