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СНК РСФСР принял декрет о введении продразвёрстки
11 января 1919 года СНК РСФСР принял декрет о введении продразвёрстки.
Продразвёрстка 1919 года представляла собой систему заготовок сельскохозяйственных продуктов в период военного и экономического кризисов в стране, заключавшуюся в обязательной сдаче государству крестьянами излишков продуктов по твердым закупочным ценам. Отказаться от этого поставщик, то есть крестьянин, не мог.
Результатом продразвёрстки стал массовый голод, который ощущался в деревне даже больше, чем в городе. Страну захлестнули массовые крестьянские бунты. Самым крупным стало Западно-Сибирское восстание 1921–1922 годов, охватившее Тюменскую губернию, Омскую губернию, Челябинскую губернию, Екатеринбургскую губернию РСФСР, а также некоторые территории Киргизской АССР.
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11 января∙1986 год
В России после введения юлианского календаря наступил Новый год
11 января 1700 года в России после введения юлианского календаря наступил Новый год – на смену 7208-му пришел 1700-й. Указ Петра I
11 января∙1700 год
СНК РСФСР принял декрет о введении продразверстки
11 января 1919 года СНК РСФСР принял декрет о введении продразверстки. Она представляла собой систему заготовок сельскохозяйственных продуктов в период военного и экономического кризисов в стране, заключавшуюся в обязательной сдаче государству крестьянами излишков продуктов по твердым закупочным ценам. Отказаться от этого поставщик не мог. Продразверстка привела к голоду в деревне еще большему, чем в городе. Однако методами агитации и силы большевикам удалось выполнить поставленную задачу — прокормить армию и рабочих во время Гражданской войны.
11 января∙1919 год
Великое посольство Петра I прибыло в Англию
11 января 1698 года великое посольство Петра I прибыло в Англию. Там живописцем Неллером был написан портрет молодого Петра, отличавшийся, по общему мнению, удивительным сходством
11 января∙1698 год
В СССР был создан Центр подготовки космонавтов
11 января 1960 года в СССР был создан Центр подготовки космонавтов. Уже через несколько месяцев туда прибыли первые двадцать будущих космонавтов из числа военных летчиков. В январе 1961 года группа из шести космонавтов сдала экзамены на готовность к полету на космическом корабле «Восток». В нее входили Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев, Попович и Быковский. 12 апреля 1961 года состоялся первый в мире полет человека в космос. Имя Юрия Гагарина, первого космонавта Земли, было присвоено Центру в 1968 году. Созданный вначале только для обучения космонавтов, ЦПК уже в 1969 году стал выполнять также исследовательские и испытательные функции.
11 января∙1960 год
Принято решение о создании космодрома «Плесецк»
11 января 1957 года было принято решение о создании космодрома «Плесецк»
11 января∙1957 год
В Ленинграде была показана премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта»
11 января 1940 года в Ленинграде была показана премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Спектакль состоялся на сцене Государственного театра оперы и балета им. Кирова. Главные партии исполнили Галина Уланова и Константин Сергеев. В Санкт-Петербурге на аллее героев Парка Победы установлен бронзовый бюст, запечатлевший Уланову в ее прославленной роли. Написать балет по трагедии Уильяма Шекспира композитор задумал в начале 1930-х годов, вернувшись в Советский Союз после долгих заграничных гастролей. Работа была закончена в 1935 году.
11 января∙1940 год
В Звездном городке Московской области образован Центр подготовки космонавтов
11 января 1960 года в Звездном городке Московской области образован Центр подготовки космонавтов. Фото: 11 первых
11 января∙1960 год
День заповедников
11 января 1917 года указанием Николая II создан 1-й заповедник в России – Баргузинский. День заповедников
11 января∙1917 год
Советские войска освободили Кабардино-Балкарскую АССР от немецкой оккупации
11 января 1943 года в ходе Великой Отечественной войны советские войска освободили Кабардино-Балкарскую АССР от немецкой оккупации. Немецкая оккупация, начавшаяся в октябре 1942 года, продолжалась почти четыре месяца. Были убиты более четырех тысяч человек, нацисты уничтожили практически все объекты народного хозяйства. 1 января 1943 года войска Закавказского фронта перешли в наступление. 4 января был освобожден Нальчик, а 11 января — вся Кабардино-Балкария. В ходе боев за освобождение республики в большей степени проявилась сила дружбы народов СССР.
11 января∙1943 год
В ходе Великой Отечественной войны советские войска освободили Кабардино-Балкарскую АССР от немецкой оккупации
11 января 1943 года в ходе Великой Отечественной войны советские войска освободили Кабардино-Балкарскую АССР от немецкой оккупации. Немецкая оккупация, начавшаяся в октябре 1942 года, продолжалась почти четыре месяца. Были убиты более четырех тысяч человек, нацисты уничтожили практически все объекты народного хозяйства. 1 января 1943 года войска Закавказского фронта перешли в наступление. 4 января был освобожден Нальчик, а 11 января — вся Кабардино-Балкария. В ходе боев за освобождение республики в большей степени проявилась сила дружбы народов СССР.
11 января∙1943 год
В СССР создан Центр подготовки космонавтов
11 января 1960 года в СССР был создан Центр подготовки космонавтов. В этот день приказом главкома ВВС главного маршала авиации Константина Вершинина была организована специальная воинская часть 26266, задачей которой была подготовка космонавтов. Хотя формально работа по созданию структуры, которая занималась бы отбором и подготовкой будущих космонавтов, стартовала в самом начале 1959 года, когда на свет появилось совместное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О медицинском отборе кандидатов в космонавты». После множественных отборов только 20 человек были включены в состав первого отряда космонавтов. Из них выбрали шестерых, которые составили группу подготовки к первому полету — Валентина Варламова, Юрия Гагарина, Анатолия Карташова, Андрияна Николаева, Павла Поповича и Германа Титова. Все шестеро в январе 1961 года сдали строгой комиссии теоретический и практический экзамены. По результатам этого испытания была установлена очередность отправки в космос, где первое место получил Гагарин.
11 января∙1960 год