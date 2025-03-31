Советские войска освободили Кабардино-Балкарскую АССР от немецкой оккупации

11 января 1943 года в ходе Великой Отечественной войны советские войска освободили Кабардино-Балкарскую АССР от немецкой оккупации.

Немецкая оккупация, начавшаяся в октябре 1942 года, продолжалась почти четыре месяца. Были убиты более четырех тысяч человек, нацисты уничтожили практически все объекты народного хозяйства.

1 января 1943 года войска Закавказского фронта перешли в наступление. 4 января был освобожден Нальчик, а 11 января — вся Кабардино-Балкария. В ходе боев за освобождение республики в большей степени проявилась сила дружбы народов СССР.