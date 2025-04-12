В СССР был создан Центр подготовки космонавтов

11 января 1960 года в СССР был создан Центр подготовки космонавтов.

Уже через несколько месяцев туда прибыли первые двадцать будущих космонавтов из числа военных летчиков. В январе 1961 года группа из шести космонавтов сдала экзамены на готовность к полету на космическом корабле «Восток». В нее входили Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев, Попович и Быковский.

12 апреля 1961 года состоялся первый в мире полет человека в космос. Имя Юрия Гагарина, первого космонавта Земли, было присвоено Центру в 1968 году. Созданный вначале только для обучения космонавтов, ЦПК уже в 1969 году стал выполнять также исследовательские и испытательные функции.