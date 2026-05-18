Принято решение о создании космодрома «Плесецк»

11 января 1957 года было принято решение о создании космодрома «Плесецк»

Изначально он планировался как стартовая площадка для межконтинентальных баллистических ракет. Уже в 1966 году с космодрома стартовал ракетоноситель «Восток-2».

В наши дни 1-й Государственный испытательный космодром является не только современным научно-техническим комплексом, но и самым северным космодром в мире.