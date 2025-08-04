В СССР началась массовая коллективизация

1 февраля 1930 года в СССР началась массовая коллективизация. Декрет Совнаркома «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством»