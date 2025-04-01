Император Александр I удовлетворил просьбу перейти под защиту России населения Киргиз-кайсацкой большой Орды

1 февраля 1819 года император Александр I удовлетворил просьбу перейти под защиту России населения Киргиз-кайсацкой большой Орды

Султан Старшего жуза Суюк Аблаев добровольно присягнул на верность Александру І с землями у восточного берега Балхаша. Процесс присоединения продолжался до 1870-х годов, когда основная часть населенной казахскими и киргизскими племенами территории стала Российской империей.

После революции 1917 года в Центральной Азии создали Туркестанскую АССР, которая входила в состав РСФСР, а 14 октября 1924 года произошло национальное размежевание и были образованы Узбекская ССР, Таджикская АССР и Кара-Киргизская автономная область, которую позже преобразовали в Киргизскую ССР.