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Император Александр I удовлетворил просьбу перейти под защиту России населения Киргиз-кайсацкой большой Орды
1 февраля 1819 года император Александр I удовлетворил просьбу перейти под защиту России населения Киргиз-кайсацкой большой Орды
Султан Старшего жуза Суюк Аблаев добровольно присягнул на верность Александру І с землями у восточного берега Балхаша. Процесс присоединения продолжался до 1870-х годов, когда основная часть населенной казахскими и киргизскими племенами территории стала Российской империей.
После революции 1917 года в Центральной Азии создали Туркестанскую АССР, которая входила в состав РСФСР, а 14 октября 1924 года произошло национальное размежевание и были образованы Узбекская ССР, Таджикская АССР и Кара-Киргизская автономная область, которую позже преобразовали в Киргизскую ССР.
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В продажу поступили первые 8 томов «Истории государства Российского» Карамзина
1 февраля 1818 года в продажу поступили первые 8 томов «Истории государства Российского» Карамзина. Памятник в усадьбе Остафьево, где Карамзин писал свой великий труд
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Между Россией и США была подписана Кэмп-Дэвидская декларация
1 февраля 1992 года между Россией и США была подписана Кэмп-Дэвидская декларация. Первый президент России Борис Николаевич Ельцин был избран ещё летом 1991 года, но не был хорошо известен за пределами нашей страны. Поездка в Кэмп-Дэвид для него стала своеобразным международным дебютом, причём дебютом таким, который мог бы принести ему не только известность, но и международный политический вес. Ельцин хотел подписать не только «исторический» документ, но и получить гарантии помощи от первой экономики мира. На первый взгляд, текст декларации может показаться действительно прорывным и историческим. Однако с подачи американской стороны, его было бы сложно использовать даже в качестве отправной точки для будущих дружеских взаимоотношений двух государств. НАТО активно расширялось на восток, американцы строили военные базы по всему миру, а в 2002 году вышли из соглашения по ПРО. Декларация так и осталась всего лишь ещё одним текстом о благих намерениях, который ничего не несёт в практической плоскости.
1 февраля∙1992 год
Великобритания официально признала Союз Советских Социалистических Республик
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Родился врач-психиатр, академик, основоположник рефлексологии и патопсихологии Владимир Бехтерев
1 февраля 1857 года родился врач-психиатр, академик, основоположник рефлексологии и патопсихологии Владимир Бехтерев Он является родоначальником рефлексологии и патопсихологии в русской медицине. В конце XIX века Бехтерев открыл и исследовал проводящие пути спинного и головного мозга человека. В 1907 году Владимир Михайлович основал в Петербурге Психоневрологический институт. После Октябрьской революции 1917 года Бехтерев выступил инициатором создания Института по изучению мозга и психической деятельности, директором которого и стал после открытия. Через десять лет ему было присвоено звание Заслуженного деятеля науки РСФСР.
1 февраля∙1857 год
В СССР началась массовая коллективизация
1 февраля 1930 года в СССР началась массовая коллективизация. Декрет Совнаркома «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством»
1 февраля∙1930 год
Началась Кингисеппско-Гдовская операция Красной армии
1 февраля 1944 года началась Кингисеппско-Гдовская операция Красной армии Она стала частью Ленинградско-Новгородской наступательной операции и проводилась с целью разгрома немецкой группы армий «Север» и полного снятия блокады Ленинграда. В этот же день был освобожден Кингисепп. В результате Кингисеппско-Гдовской операции советские войска отбросили противника от Ленинграда на 220–280 километров, освободив Кингисепп, Лугу, Дно и Гдов, а также значительную часть Ленинградской области.
1 февраля∙1944 год
К Владимиру подошло войско Батыя
1 февраля 1238 года к Владимиру подошло войско Батыя. «Лучше умрем перед Золотыми воротами, чем в воле их быть» – жители
1 февраля∙1238 год