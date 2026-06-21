Учрежден орден «За доблестный труд»

1 февраля 2024 года указом Президента РФ был учрежден орден «За доблестный труд»

Награда вручается гражданам и коллективам предприятий и организаций за большие заслуги в трудовой деятельности. Орден представляет собой покрытый рубиновой эмалью позолоченный крест на серебристой круглой пластине, где изображены основные символы труда.

В этот же день, 1 февраля 2024 года, первым награжденным орденом «За доблестный труд» коллективом стало тульское Научно-производственное объединение «Сплав» имени А. Н. Ганичева. На сегодняшний день орден получили 49 человек и 34 организации.