Началась Кингисеппско-Гдовская операция Красной армии

1 февраля 1944 года началась Кингисеппско-Гдовская операция Красной армии

Она стала частью Ленинградско-Новгородской наступательной операции и проводилась с целью разгрома немецкой группы армий «Север» и полного снятия блокады Ленинграда. В этот же день был освобожден Кингисепп.

В результате Кингисеппско-Гдовской операции советские войска отбросили противника от Ленинграда на 220–280 километров, освободив Кингисепп, Лугу, Дно и Гдов, а также значительную часть Ленинградской области.