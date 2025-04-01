Родился врач-психиатр, академик, основоположник рефлексологии и патопсихологии Владимир Бехтерев

1 февраля 1857 года родился врач-психиатр, академик, основоположник рефлексологии и патопсихологии Владимир Бехтерев

Он является родоначальником рефлексологии и патопсихологии в русской медицине. В конце XIX века Бехтерев открыл и исследовал проводящие пути спинного и головного мозга человека. В 1907 году Владимир Михайлович основал в Петербурге Психоневрологический институт.

После Октябрьской революции 1917 года Бехтерев выступил инициатором создания Института по изучению мозга и психической деятельности, директором которого и стал после открытия. Через десять лет ему было присвоено звание Заслуженного деятеля науки РСФСР.