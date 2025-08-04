Между Россией и США была подписана Кэмп-Дэвидская декларация

1 февраля 1992 года между Россией и США была подписана Кэмп-Дэвидская декларация.

Первый президент России Борис Николаевич Ельцин был избран ещё летом 1991 года, но не был хорошо известен за пределами нашей страны. Поездка в Кэмп-Дэвид для него стала своеобразным международным дебютом, причём дебютом таким, который мог бы принести ему не только известность, но и международный политический вес. Ельцин хотел подписать не только «исторический» документ, но и получить гарантии помощи от первой экономики мира.

На первый взгляд, текст декларации может показаться действительно прорывным и историческим. Однако с подачи американской стороны, его было бы сложно использовать даже в качестве отправной точки для будущих дружеских взаимоотношений двух государств. НАТО активно расширялось на восток, американцы строили военные базы по всему миру, а в 2002 году вышли из соглашения по ПРО. Декларация так и осталась всего лишь ещё одним текстом о благих намерениях, который ничего не несёт в практической плоскости.