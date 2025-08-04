В продажу поступили первые 8 томов «Истории государства Российского» Карамзина

1 февраля 1818 года в продажу поступили первые 8 томов «Истории государства Российского» Карамзина. Памятник в усадьбе Остафьево, где Карамзин писал свой великий труд