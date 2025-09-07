В сложной военной обстановке Николай II принял полномочия верховного главнокомандующего

23 августа 1915 года в сложной военной обстановке Николай II принял полномочия верховного главнокомандующего. «В грандиозном отступлении чувствовалось отсутствие общей руководящей идеи... На Россию надвинулась военная катастрофа, но катастрофу эту предотвратил ее Царь» (Керсновский)