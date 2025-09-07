Стартовал перелёт Москва — Нью-Йорк через Сибирь и Аляску на самолёте АНТ-4 «Страна Советов»

23 августа 1929 года стартовал перелёт Москва — Нью-Йорк через Сибирь и Аляску на самолёте АНТ-4 «Страна Советов»

Экипаж состоял из четырех человек — командира Шестакова, второго пилота Болотова, штурмана Стерлигова и механика Фуфаева. Машина пролетела 21242 километра, из них 7950 километров над водой. Полетное время составило 137 часов. Внештатных ситуаций было множество.

1 ноября 1929 года АНТ-4 благополучно совершил посадку в Нью-Йорке. Домой экипаж и самолет возвращались на пароходе. Перелет «Страны Советов» не только продемонстрировал успехи самолетостроения в Советском Союзе, но и стал первым перелетом из СССР в США с такими дальностью и сложностью.