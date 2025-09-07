Основатель Москвы Юрий Долгорукий разбил войско великого князя Изяслава Мстиславовича

«А Гюрги вниде Е в Къıѥвъ» (Лаврентьевская летопись) . 23 августа 1149 года основатель Москвы Юрий Долгорукий разбил войско великого князя Изяслава Мстиславовича – и сам сел «в Киеве, на земле Русской»