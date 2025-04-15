День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве

23 августа 1943 года — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

Курская битва явилась решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. После неё соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной армии. Германия и ее союзники перешли к обороне на всех фронтах.

Вермахт потерял в Курской битве 30 отборных дивизий, свыше 500 тысяч солдат и офицеров. Советские воины проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Свыше 100 тысяч человек были награждены орденами и медалями, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза.

Ровно год назад РВИО и администрацией Курской области был открыт мемориальный комплекс, посвященный подвигу советских солдат на Огненной дуге — «Курская битва».