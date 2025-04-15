В Москве был подписан пакт Молотова – Риббентропа

23 августа 1939 года в Москве был подписан пакт Молотова – Риббентропа.

К этому привели коварные действия Великобритании и Франции, а также несостоятельность Лиги Наций, которые допустили ремилитаризацию Рейха. Исходя из этого, Советский Союз оказался буквально в положении, когда другого выбора нет. В таких условиях советское руководство действовало не только предельно объективно, но и очень расчётливо.

По договору СССР и Германия обязались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет, если одна из сторон становилась объектом военных действий. Несмотря на это, 22 июня 1941 года нацистская Германия вероломно нарушила условия договора, тем самым он утратил всякую силу.