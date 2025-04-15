Хан Тохтамыш осадил Москву. Впервые в истории России защитники города применили артиллерию

23 августа 1382 года хан Тохтамыш осадил Москву. Впервые в истории России защитники города применили артиллерию.

Тохтамыш хотел, чтобы его нападение на Москву осталось неожиданным, но недооценил систему разведки, развернутую русскими князьями. Понимая, что с наличными силами ему с нападением не справиться, князь Дмитрий ушел с войском на север.

Оборона города легла на плечи Остея — варяжского наследника из рода Гедиминовичей. Ему удалось дать отпор ханским войскам и не позволить им взять город штурмом, с наскока. Существенную роль в этом сыграла и артиллерия, бурное развитие которой началось с тех пор.