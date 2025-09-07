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Сдача российскому оружию города Пернов
23 августа 1710 года произошла сдача российскому оружию города Пернов (Пярну), находившегося в шведском владении, – в ходе Северной войны
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Другие события в этот день
Иван Грозный осадил Казань
23 августа 1552 года Иван Грозный осадил Казань. В русском войске было много касимовских, астраханских, казанских татар и представителей других народов
23 августа∙1552 год
Основатель Москвы Юрий Долгорукий разбил войско великого князя Изяслава Мстиславовича
«А Гюрги вниде Е в Къıѥвъ» (Лаврентьевская летопись). 23 августа 1149 года основатель Москвы Юрий Долгорукий разбил войско великого князя Изяслава Мстиславовича – и сам сел «в Киеве, на земле Русской»
23 августа∙1149 год
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
23 августа 1943 года — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Курская битва явилась решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. После неё соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной армии. Германия и ее союзники перешли к обороне на всех фронтах. Вермахт потерял в Курской битве 30 отборных дивизий, свыше 500 тысяч солдат и офицеров. Советские воины проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Свыше 100 тысяч человек были награждены орденами и медалями, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза. Ровно год назад РВИО и администрацией Курской области был открыт мемориальный комплекс, посвященный подвигу советских солдат на Огненной дуге — «Курская битва».
23 августа∙1943 год
В Москве был подписан пакт Молотова – Риббентропа
23 августа 1939 года в Москве был подписан пакт Молотова – Риббентропа. К этому привели коварные действия Великобритании и Франции, а также несостоятельность Лиги Наций, которые допустили ремилитаризацию Рейха. Исходя из этого, Советский Союз оказался буквально в положении, когда другого выбора нет. В таких условиях советское руководство действовало не только предельно объективно, но и очень расчётливо. По договору СССР и Германия обязались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет, если одна из сторон становилась объектом военных действий. Несмотря на это, 22 июня 1941 года нацистская Германия вероломно нарушила условия договора, тем самым он утратил всякую силу.
23 августа∙1939 год
Хан Тохтамыш осадил Москву. Впервые в истории России защитники города применили артиллерию
23 августа 1382 года хан Тохтамыш осадил Москву. Впервые в истории России защитники города применили артиллерию. Тохтамыш хотел, чтобы его нападение на Москву осталось неожиданным, но недооценил систему разведки, развернутую русскими князьями. Понимая, что с наличными силами ему с нападением не справиться, князь Дмитрий ушел с войском на север. Оборона города легла на плечи Остея — варяжского наследника из рода Гедиминовичей. Ему удалось дать отпор ханским войскам и не позволить им взять город штурмом, с наскока. Существенную роль в этом сыграла и артиллерия, бурное развитие которой началось с тех пор.
23 августа∙1382 год
В сложной военной обстановке Николай II принял полномочия верховного главнокомандующего
23 августа 1915 года в сложной военной обстановке Николай II принял полномочия верховного главнокомандующего. «В грандиозном отступлении чувствовалось отсутствие общей руководящей идеи... На Россию надвинулась военная катастрофа, но катастрофу эту предотвратил ее Царь» (Керсновский)
23 августа∙1915 год
Подписание Портсмутского мирного договора
Подписание Портсмутского мирного договора
23 августа∙1905 год
Стартовал перелёт Москва — Нью-Йорк через Сибирь и Аляску на самолёте АНТ-4 «Страна Советов»
23 августа 1929 года стартовал перелёт Москва — Нью-Йорк через Сибирь и Аляску на самолёте АНТ-4 «Страна Советов» Экипаж состоял из четырех человек — командира Шестакова, второго пилота Болотова, штурмана Стерлигова и механика Фуфаева. Машина пролетела 21242 километра, из них 7950 километров над водой. Полетное время составило 137 часов. Внештатных ситуаций было множество. 1 ноября 1929 года АНТ-4 благополучно совершил посадку в Нью-Йорке. Домой экипаж и самолет возвращались на пароходе. Перелет «Страны Советов» не только продемонстрировал успехи самолетостроения в Советском Союзе, но и стал первым перелетом из СССР в США с такими дальностью и сложностью.
23 августа∙1929 год