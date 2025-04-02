В Москве открылся Клуб театральных работников (ныне Центральный Дом работников искусств)

25 февраля 1930 года в Москве открылся Клуб театральных работников (ныне Центральный Дом работников искусств)

Тогда он назывался Клубом мастеров искусств. На торжественном мероприятии в небольшом помещении в Старопименовском переулке собрался цвет театральной Москвы. Инициатором создания учреждения был нарком просвещения Анатолий Луначарский.

В разные годы ЦДРИ возглавляли прославленные деятели искусств, а свои первые шаги в искусстве в учреждении делали молодые артисты и художники, позже получившие всеобщее признание.