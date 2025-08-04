«Луна-20» доставил образцы лунного грунта на Землю

25 февраля 1972 года космический аппарат «Луна-20» доставил образцы лунного грунта на Землю.

Грунт, доставленный станцией «Луна-20», представлял собой рыхлый разнозернистый материал светло-серого цвета, значительно более светлый, чем реголит из Моря Изобилия. По сравнению с грунтом «Луны-16» в нем было меньше оплавленных частиц.

Автоматическая станция «Луна-20» была запущена с космодрома Байконур 14 февраля 1972 года с помощью четырехступенчатой ракеты-носителя «Протон-К». 21 февраля совершила мягкую посадку на поверхности Луны.